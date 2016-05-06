Псков, 6 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Вопросы развития инфраструктуры многосторонних автомобильных пунктов пропуска и возобновления авиасообщения между Псковом и Ригой обсудили сегодня, 6 мая, в Риге (Латвия) представители делегации Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком в ходе встречи с министром сообщения Латвии Улдисом Аугулисом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, власти региона и города находятся сегодня, 6 мая, в Риге с официальным визитом.

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Попытки наладить регулярное авиасообщение между Псковом и Ригой предпринимались в 2009 году, и регулярные рейсы осуществлялись до середины 2010 года.

В ходе нынешнего визита властей Псковской области в Ригу запланированы встречи Андрея Турчака с Послом России в Латвии Александром Вешняковым и мэром Риги Нилом Ушаковым. Представители псковской официальной делегации возложат цветы к памятнику Александру Пушкину и по традиции встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, живущими в Латвии.