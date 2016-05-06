Киев, 6 мая, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Установление единой рыночной цены на газ и сокращения объемов потребления газа — это путь к полной энергетической независимости Украины, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Высказывание чиновника приводит пресс-служба украинского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Установление единой цены — это был непростой шаг, но необходимый. Украина его сделала и в будущем мы не предвидим никаких резких колебаний цены на газ», — сказал Павел Розенко.

«На самом деле Украина должна была переходить на рыночные цены на газ в течение последних как минимум 10 лет. Если бы так было, темпы роста цен на энергоносители и темпы роста уровня жизни людей были бы одинаковыми. Но вот эти 10 лет беспробудного популизма привели нас к тому, что мы пришли к «времени икс», когда мы безотлагательно должны делать выбор — будет ли Украина реально независимой, в том числе энергонезависимой, прежде всего от России», — сказал Розенко.

По его словам, за счет тех шагов, которые предприняло правительство Яценюка в прошлом году, Украине удалось в отопительный сезон обойтись без российского газа и теперь нужно резко снизить объемы потребления.

«И мы сегодня должны заплатить свою цену за реальную независимость Украины… Учитывая ситуацию и тенденции на рынке газа, цена на газ снижаться не будет, поэтому нужно искать более дешевую альтернативу и сокращать объемы потребления газа. Украина должна резко сократить потребление газа. Уменьшение потребления газа — это путь к энергетической независимости Украины. Например, жителям сельских территорий стоит думать над постепенным отказом от потребления газа», — призвал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявлялось, что в нынешнем 2016 году Украина намерена в целом импортировать 11−13 млрд кубометров газа, и весь объем импортного газа может быть обеспечен за счет «реверсных» поставок из Европы.

При этом на Украине «прекрасно понимают», что для «реверса» газа из ЕС используется в том числе российский газ, поэтому ищут варианты минимизации связанных с этим риском.

27 апреля правительство Украины установило единую цену на газ для населения. Этим решением Кабмин поднял цену на газ до 100% рыночной цены, хотя ранее повышение планировалось с 1 апреля до 75% паритета. Как отмечают украинские СМИ, повышая тарифы до 100% правительство Гройсмана «сделает даже больше, чем от него требует МВФ».