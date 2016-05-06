Москва, 6 мая, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Законопроект о копии Знамени Победы на зданиях внесла в Госдуму Мособлдума, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая. Парламентарии предлагают установить, что в дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, установленные федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России», копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях (либо подниматься на мачтах, флагштоках) в соответствии с законом субъекта РФ.

magspace.ru Знамя Победы

Документ направлен на увековечение народного подвига в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, а также на более широкое использование копии Знамени Победы.