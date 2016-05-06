Ашхабад, 6 мая, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал старт 500-дневной конной эстафете, которая должна закончиться в день открытия Азиады-2017 на главной арене Олимпийского городка в столице Туркмении. Об этом сообщил государственный информационный портал «Туркменистан: золотой век».

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Согласно задумке главы государства, 17 всадников на ахалтекинских конях должны пронести по всем пяти областям республики факел Азиатских игр, государственный флаг Туркмении и флаг Олимпийского Совета Азии.

Выступая на церемонии открытия эстафеты, президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность в том, что конный пробег станет великолепным отражением богатейшего историко-культурного наследия, традиций и обычаев, достижений и успехов туркменского народа, а также приумножит его гордость за славное прошлое, настоящее и будущее страны.

«Этот пробег будет вписан в летопись нашего суверенного государства, как знаменательная дата в биографии нашей Отчизны, стремительно развивающейся под мудрым руководством президента Туркмении, еще выше поднимет славу «райских» скакунов», — подытожило госиздание.

ИА REGNUM напоминает, что столица Туркмении была выбрана в качестве места проведения V Азиатских игр, которые должны состояться в 2017 году. Отметим также, что, согласно официальным данным, в 2015 году туркменские спортсмены приняли участие в 162 международных спортивных соревнованиях и завоевали 411 медалей, в том числе 143 золотых, 98 серебряных и 170 бронзовых.