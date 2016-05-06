Калуга, 6 мая, 2016, 11:50 — ИА Регнум. 31-летний житель Калуги судом признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть человека.

consteel.ru Монтаж сэндвич-панелей на стройке

Как сообщил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Валерий Киреев, следствием и судом установлено, что 23 июня 2015 года бригада рабочих ООО «КСАмет» производила работы по монтажу стеновых и кровельных сэндвич-панелей на строительной площадке в Калуге.

Машинист автокрана, осуществляя выполнение строительных работ по подъёму сэндвич-панелей, в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации не ознакомился с проектом работ, технологическими картами погрузки грузов, не убедился в наличии удостоверений стропальщиков у лиц, выполнявших совместно с ним работы по подъёму сендвич-панелей и допустил указанных лиц к строповке груза. В результате монтажником неправильно были закреплены сендвич-панели. Машинист автокрана, осознавая допущенные нарушения, начал поднимать панели, одна из которых из-за неправильной строповки сорвалась и ударила монтажника. От полученных телесных повреждений монтажник скончался в лечебном учреждении.

В ходе предварительного следствия был проведён комплекс следственных мероприятий, в результате чего установлены все обстоятельства совершённого преступления.

Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2015 год в Калужской области на производстве погибли 12 человек.