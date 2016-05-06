Ярославль, 6 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Ярославской области летом планируется открыть 650 детских лагерей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве региона.

Большинство организаций отдыха приходится на долю лагерей с дневной формой пребывания — 530, загородных лагерей будет работать 23, палаточных — 51. Кроме того, будет организовано 44 лагеря труда и отдыха, 2 лагеря при санаториях. При этом путевки на 2-ю и 3-ю смены уже практически полностью реализованы, отмечают в Правительстве.

«Летние оздоровительные лагеря должны быть готовы к приему детей на все 100 процентов. Мы не можем допустить, чтобы детский отдых был по каким бы то ни было причинам испорчен. Особое внимание необходимо уделить состоянию подъездных дорог, исправности средств тревожной сигнализации и обеспечению пожарной безопасности», — сказал председатель правительства Ярославской области Александр Князьков.

Вопросы безопасности детского отдыха поставлены в приоритет. В 20 летних лагерях установлены кнопки тревожной сигнализации, на территории 7 лагерей ведется видеонаблюдение. 18 организаций заключили договоры с частными охранными предприятиями. Проверка состояния средств тревожной сигнализации уже проведена. Кроме того, все организации заключили договоры на акарицидную обработку и дератизацию.