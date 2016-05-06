Москва, 6 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов пребывают под давлением по мере того как участники рынка выражают обеспокоенность тем, что начавшийся снова рост добычи со стороны ОПЕК нивелирует возможное сокращение предложения, связанное с падением производства в США. В целом новостной фон сейчас не способствует росту цен на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

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«Учитывая, что котировки проделали достаточно серьезный путь вверх в последние три месяца на рынке много участников, которые будут склонны фиксировать прибыли при дальнейшем росте угроз их уменьшения. Соответственно, падение на некоторое время может оказаться самоподдерживающимся механизмом. Однако, если цены упадут ниже 40 долларов, то это уже будет выглядеть достаточно дешево», — сказал Полховский.

«Скорее всего, в мае нефть закрепится в диапазоне 40−50 долларов за баррель. При этом первую половину мая проведет в нижнем диапазоне, а вторую может провести в верхнем, в ожидании встречи стран ОПЕК 6 июня», — предполагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 6 мая, фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июле на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по мск теряли 0,7%, достигнув отметки в 44,90 доллара за баррель. Одновременно июльские контракты WTI подешевели на 0,8% и находились в области 44,18.