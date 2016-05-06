Ярославль, 6 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Маршрут авиасообщения между Ярославлем и Симферополем вошел в число субсидируемых их федерального бюджета. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Постановлением правительства в перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок в Крым дополнительно включены 15 городов, в том числе и Ярославль. Таким образом, количество таких маршрутов доведено до 58 — в целях обеспечения доступности услуг по воздушной перевозке пассажиров в Крым и развития внутреннего туристического рынка.

Специальный тариф на перевозку для Ярославля ограничен суммой 2500 рублей в одном направлении, при этом субсидия, выделенная перевозчику, составит 2000 рублей на пассажира.

Право на субсидируемую перевозку распространяется на граждан в возрасте до 23 лет, граждан пенсионного возраста, инвалидов с детства II или III группы, инвалидов I группы любого возраста и сопровождающих их лиц, а также лиц, сопровождающих ребёнка-инвалида. Срок действия субсидируемых перевозок продлен на месяц — до 30 ноября.

Рейсы от Ярославля до Симферополя из ярославского аэропорта «Туношна» осуществляет авиакомпания «Алроса». Самолеты летают раз в неделю, цена обычного билета составляет 6−8 тыс рублей.