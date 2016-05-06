Степанакерт, 6 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В ночь на 6 мая оперативная ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил оставалась без изменений.

Photolure Военнослужащие Армии обороны Карабаха

В пресс-службе министерства обороны Карабаха ИА REGNUM сообщили, что противник нарушал договоренность о прекращении огня, ведя обстрел в основном из стрелкового оружия различного калибра, а на отдельных участках применяя также 82-мм минометы и ручные противотанковые гранатометы (РПГ-7).

В министерстве обороны Армении сообщили, что в ночь на 6 мая на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы азербайджанская сторона вела в основном беспорядочный огонь по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра.

«ВС Армении уверенно контролируют ситуацию на границе и прибегают к соответствующим действиям только при целевых нарушениях со стороны противника», — отметили в ведомстве.

В свою очередь пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 112 раз за сутки. В ведомстве отметили, что «ВС Азербайджана нанесли 117 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага».