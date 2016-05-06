Курск, 6 мая, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В Курске 4 мая от менингита умер девятимесячный ребенок, не состоявший на учете у врачей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, по данному факту проводится доследственная проверка.

mota.ru Пустая детская кроватка

Ребенок проживал со своей матерью, которая содержала его одна. Женщина заявила, что не ставила ребенка на учет в детскую поликлинику по месту жительства, потому что сама так решила.

4 мая около 6:30 она подошла к сыну, который спал в своей кроватке, и обнаружила, что он не подает признаков жизни. Прибывшая по ее вызову бригада «скорой медицинской помощи» помочь уже не могла и констатировала смерть ребенка. По предварительному заключению эксперта, причиной смерти стал менингит — острое инфекционное заболевание, которое приводит к воспалению оболочек спинного и головного мозга. Инфекцию могут спровоцировать вирусы и бактерии. Обычно заболевание развивается в течение нескольких суток и требует немедленного лечения. При оказании своевременной медицинской помощи заболевание не вызывает нарушений в работе организма, а переболевший ребенок приобретает иммунитет.

По результатам проверки, организованной следственными органами, будет принято процессуальное решение. При этом местные СМИ уже предполагают, что за смерть младенца придется ответить его матери, которая за девять месяцев ни разу не показала его медикам.