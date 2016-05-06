Ростов-на-Дону, 6 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Ростовский гипсовый завод превратится в новый жилой микрорайон «Екатерининский». Территория «Дон-Гипса» застраивается 26-этажными домами и будет обеспечена необходимой инфраструктурой. Сделать все это обещают успеть к 2020 году, сообщили ИА REGNUM 6 мая в городской администрации.

rosrealt.ru Многоэтажка в проекте

Планируется на улице Магнитогорской возвести 10 жилых домой общей площадью 177 тыс. 995,5 кв. метра. Будут предусмотрены помещения для магазинов, отделений банков, аптек, кафе и так далее. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получили две многоэтажки. Также здесь будет расположен детский сад на 240 мест, поликлиника, многоуровневые парковки на 1,2 тыс. машино-мест, офисные помещения.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что застройщик планировал возвести на территории предприятия 11 многоэтажных домов высотой до 28 этажей, новую школу и три детских сада. Причем дошкольные учреждения должны были располагаться на первых этажах многоэтажек.

Отметим, что в последние годы появилось несколько новых микрорайонов. Так, например, уже заселяются «Левенцовский», «Суворовский», «Платовский». В этом году планировалось начать строительство нового микрорайона «Театральный» на территории бывшего мясокомбината в центре донской столицы.