Москва, 6 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Легендарный танк Великой Отечественной войны – Т-34

5 мая состоялась очередная ночная репетиция Парада Победы в Москве. На улицах столицы можно было увидеть наиболее современную военную технику России. ИА REGNUM подготовил фоторепортаж о том, как это было.

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Генеральная репетиция пройдет утром 7 мая, а 9 мая — в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоится сам Парад. Помимо сухопутной техники, зрители и участники также увидят авиационную часть Парада — пролетит 71 летательный аппарат.