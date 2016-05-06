Астрахань, 6 мая, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В Астрахани в знак почтения к ветеранам Великой Отечественной войны школьники прошлись перед почетными гостями парадом, отдав дань уважения фронтовикам. Испортить праздник не смог даже дождь. Дружным шагом, несмотря на дождливую погоду, с равнением на ветеранов — участников боев далеких 40-х, одетые в военную форму разных родов войск промаршировали лучшие ученики школы № 28. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы 6 мая, посмотреть на парад пришло много горожан.

duma-astrakhan.ru Торжественный парад школьников в Астрахани

С Днем Победы участников Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла поздравила глава города Алена Губанова: «Недаром в песне поется, что это «праздник со слезами на глазах». И сегодня, глядя на юношей и девушек, выступают слезы радости и гордости за молодежь, которая любит свою школу, свою малую родину. Это и есть патриотизм. Если вы с юных лет бережете память о предках, значит, у нашей страны большое будущее».

Торжественные линейки, уроки памяти, посвященные 71-й годовщине Победы, проходят и в других районах областного центра. Мероприятия, приуроченные к этому знаменательному событию, в регионе начались задолго до самой праздничной даты. Так, 23 апреля город встречал участников международного общественно-патриотического автопробега «Звезда нашей великой Победы», стартовавшего 5 апреля одновременно из Дербента, Севастополя, Бреста, Архангельска и острова Русский города Владивосток, чтобы ровно через месяц, 5 мая, встретиться во Владимире. Оттуда участники автопробега отправятся в столицу России, где примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Астраханцы в стороне не остались и вошли в состав луча маршрута Дербент — Владимир — Москва. В ходе митинга участники автопробега передали астраханцам на хранение масштабную копию знамени. С этого года полотно остается в Астрахани. 9 Мая жители города пройдут с ним в составе Бессмертного полка по площади Ленина.

Для ветеранов в эти дни «Фронтовой кинотеатр», ставший уже традиционным, организовал бесплатные показы фильмов о войне. Так, накануне в кинотеатре «Иллюзион» прошел премьерный показ художественного фильма «72 часа» Киры Ангелиной, посвященный 71-й годовщине Великой Победы. А сегодня, 6 мая, астраханцы смогут бесплатно посмотреть документальные фильмы о войне, поддержанные Российским Военно-историческим обществом, «Иван Черняховский. Загадка полководца» и «Красный флаг над Кишинёвом».