Екатеринбург, 6 мая, 2016, 11:05 — ИА Регнум. 25-летняя жительница Братска, разыскиваемая в течении 7 лет по подозрению в убийстве 15-летней девочки-подростка, задержана в Свердловской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

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«Тогда одной из соучастниц (преступления) удалось скрыться, — говорится в сообщении. — На протяжении почти семи лет не прекращалась работа оперативников по установлению её местонахождения».

Полицейские в 2009 г. установили, что группа людей, обманным путем заманила школьницу в свою компанию, длительное время издевались над ней, перевозя на разные адреса, а затем без одежды оставили подростка за городом. Жертва не выжила, ее тело было обнаружено в сугробе в лесном массиве.

Сотрудники полиции по «горячим следам» установили и задержали участников этой жесткой расправы. Несколько местных жителей были осуждены на длительные сроки за совершение данного преступления.

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