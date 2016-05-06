Москва, 6 мая, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Москве задержан мужчина, угрожавший 11 марта взорвать две станции столичного метрополитена, сообщает пресс-служба ГУ МВД города.

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В отношении задержанного 50-летнего москвича возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», согласно которой ему грозит до трех лет тюрьмы.

После дачи показаний задержанный был отпущен под подписку о невыезде

Напомним, 11 марта в полицию поступил звонок от неизвестного, сообщившего об установке взрывных устройств на станциях метрополитена «Таганская» и «Щелковская». В ходе обследования станций никаких взрывных устройств не нашли.