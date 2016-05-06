Ярославль, 6 мая, 2016, 10:58 — ИА Регнум. 8 мая активисты ряда общественных организаций Ярославской области совершат автопробег по региону «Дорогами памяти», в ходе которого посетят захоронения и мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной, героями Советского Союза и погибшими в «горячих точках». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

ИА REGNUM Вечный огонь в Ярославле

«Цель пробега — определение координат воинских мемориалов и могил наших земляков — Героев Советского Союза, и воинов, погибших при выполнении служебного долга в Афганистане и на Северном Кавказе. Кульминацией марша «Дорогами памяти» станет участие активистов-«фронтовиков» и ветеранов в церемонии открытия памятника, посвящённого землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны в деревне Исады.

Точное местонахождение каждого объекта будет занесено в базу данных Геопортала Ярославской области в разделе «Мемориалы». В свою очередь этот интернет-ресурс станет частью другого интернет-проекта, реализуемого Российским военно-историческим обществом, — «Место памяти», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете акции.

В ходе посещения мест Памяти активисты возложат цветы и проведут также работы по благоустройству мемориалов и памятников. В автопробеге примут участие активисты ОНФ, Российского военно-исторического общества, областной Общественной палаты и ряда ветеранских организаций таких как Российский Союз ветеранов Афганистана, Союз десантников и другие.

Маршрут следования автомобилей пройдёт по населённым пунктам Ярославского и Некрасовского муниципальных районов. Активисты посетят военно-мемориальные объекты и воинские захоронения в д. Грешнево, д. Павлово, п. Красный Профинтерн, д. Бор, д. Яхробол, д. Исады, д. Новодашково, с. Чёрная Заводь, п. Некрасовское, с. Левашово, п. Туношна, с. Петрово.

Автоколонна стартует 8 мая в 10.00 от Вечного огня в Ярославле.