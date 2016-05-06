Москва, 6 мая, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции задержали участников преступной группы, организовавшей незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

wallspaper.ru Нелегальная банковская деятельность

По данным полиции, члены группы выполняли нелегальные операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. В ходе обысков в офисах и квартирах подозреваемых было изъято 20 млн рублей.

Для выполнения операций злоумышленники пользовались счетами ряда подконтрольных фиктивных организаций. За свои услуги они получали фиксированный процент.

Задержано пять человек, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».