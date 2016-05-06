Пекин, 6 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации высоко оценивают наблюдающийся в настоящее время уровень развития стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой (КНР). Об этом, как передает ТАСС, заявил спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Яньдун.

famajor.ru Китайский дракон

«Мы (власти РФ) очень высоко оцениваем уровень развития стратегического партнерства между двумя нашими странами», — сказал Нарышкин.

По его словам, российская сторона видит в сотрудничестве и партнерстве с КНР один из глобальных факторов, определяющих безопасность и стабильность Азиатско-тихоокеанского региона и всего мира.

Спикер Госдумы РФ также отметил активную динамику развития гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

«В июле планируется провести 17-е заседание смешанной российско-китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству, — сказал Нарышкин. — Будет подписан ряд новых очень важных соглашений».

В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун заявила, что намерение Пекина углублять стратегическое взаимодействие с Москвой не изменится даже в случае каких-либо изменений международной обстановки.