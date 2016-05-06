Москва, 6 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung Electronics начала по всей России акцию по обмену старых смартфонов своего производства и телефонов iPhone на новые модели, сообщается на сайте Samsung.

guardian.ng S7 Edge

Владельцы мобильных устройств с 1 по 31 мая могут обменять старые смартфоны и айфоны на скидку до 20 тыс рублей при покупке новых моделей, включая флагманы Samsung Galaxy S7 и S7 Edge.

Подобную акцию компания проводила в 2015 году, но тогда она была доступна только жителям Москвы и Санкт-Петербурга.