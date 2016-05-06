Калуга, 6 мая, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Учащиеся двух классов людиновской школы №6 Калужской области сегодня, 6 мая принимают участие в параде кадетских классов на Поклонной горе в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

onf.ru Школьники изготовили из солдатских платков квилт с именами и званиями бойцов Красной Армии.

В столице школьники из калужского Людиново передадут в дар музею Великой Отечественной войны изготовленный из более 100 солдатских платков 30-метровый квилт, на котором вышиты имена и звания бойцов Красной армии.

В преддверии празднования Дня Победы в людиновской школе №6 проходят «уроки Победы». По словам директора школы Тамара Симаковой, учащиеся средних и старших классов готовят рассказы о своих родственниках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Эти истории содержат биографии ветеранов — дату и место рождения, где учился и работал, когда был призван на фронт, где и в какой армии воевал, в каких боях принимал участи. На уроки ребята принесли портреты своих прадедов, с ними они примут участие в акции «Бессмертный полк» на праздничном шествии 9 мая.

Школьники также почтили память Героя Советского Союза Алексея Свертилова, имя которого было присвоено школе в рамках проекта Народного фронта в октябре 2014 года. Штурман 807-го штурмового авиационного полка Алексей Свертилов принимал участие в освобождении восточной и южной Украины, Крыма, участвовал в блокировании и разгроме курляндской группировки немецко-фашистских войск в Прибалтике. Он награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

«Формат «уроков Победы» позволяет ребятам ощутить свою сопричастность к тем героическим страницам нашей истории, почувствовать гордость за своих прадедов. Это очень важно в воспитании гражданина, патриота своей Родины. Считаем, что «уроки Победы» как крайне полезное начинание необходимо проводить и в дальнейшем», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Максим Казак.

Школьники из калужского Людиново изготовили из солдатских платков квилт с именами и званиями бойцов Красной армии.