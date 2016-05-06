Пекин, 6 мая, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Директор департамента по государственным границам и морским делам МИД КНР Оуян Юйцзин заявил 6 мая, что критика Китая относительно спорных островов в Южно-Китайском море будет носить характер пружины, добавив, что Филиппины игнорируют договоры, подписанные еще в 1898 году, сообщает Reuters.

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«Конечно, мы готовы принимать конструктивные комментарии и критику от соответствующих стран», — отметил он на пресс-конференции. «Однако если они направлены на то, чтобы оказать на Китай давление или очернить его имя, тогда на ситуацию можно смотреть как на пружину, у которой есть действующая сила, а есть противодействующая сила. Чем больше давление, тем сильнее реакция», — добавил он.

Заявление китайского чиновника связано с решением по заявлению Манилы в Международный суд в Гааге по вопросу спорных территорий в Южно-Китайском море. Как ожидается, решение будет принято в пользу Филиппин, в результате чего существует риск усиления напряженности в регионе, поскольку в Пекине не раз заявляли, что не примут решения суда, несмотря на то, что КНР подписала Конвенцию ООН по морскому праву, в рамках которой и идет разбирательство.

Оуян отметил, что в Пекине изучили аргументацию Манилы и пришли к решению, что суть вопроса состоит в суверенитете и морской демаркации границы, поэтому Китай вправе не участвовать в разбирательстве в Гааге. Он также добавил, что границы с Филиппинами уже были определены в 1898, 1900 и 1930 годах, по ним острова архипелага Спратли, в частности, являются территорией Китая.