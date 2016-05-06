Лос-Анджелес, США, 6 мая, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Известный голливудский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джордж Клуни отмечает 6 мая день рождения — ему исполнилось 55 лет, сообщает Reuters.

picpicx.com Джордж Клуни и Амаль Аламуддин

Популярным Клуни стал после роли в сериале «Скорая помощь», вышедшем на экраны в 1994 году. За свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах, среди которых «От заката до рассвета», «11 друзей Оушена», «Идеальный шторм» и многие другие.

За фильмы «Сириана» и «Операция «Арго» Клуни получил премии «Оскар» за роль второго плана и продюсирование.

Клуни был женат на актрисе Талии Болсам, с которой развелся в 1993 году. В 2014 году он вновь женился — на адвокате Амаль Аламуддин.