Воронеж, 6 мая, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Телефон горячей линии для родственников пострадавших в автоаварии в Воронежской области открыт в региональном управлении МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

kgsu.ru Горячая линия

Для уточнения информации о происшествии и местонахождении пострадавших в Главном управлении МЧС России открыт телефон горячей линии (473) 269−81−69.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 6 мая около 05:20 на 619-м км автодороги М-4 «Дон» в Бобровском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter, двигавшийся в сторону Ростова-на-Дону, превысил скорость и врезался в фуру, которая двигалась в том же направлении.

В результате 12 человек — водитель и 11 пассажиров автобуса, все жители Калмыкии, — получили ранения.

По данным МЧС, пострадавшие госпитализированы в Бобровскую и Павловскую центральные районные больницы. В больницах работают психологи МЧС России.

«В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа отдела МВД России по Бобровскому району и несколько экипажей ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к недопущению заторовых явлений на федеральной дороге», — сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.