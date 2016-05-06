Рыбинск, Ярославская область, 6 мая, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Рыбинское водохранилище наполнено до нормального подпорного уровня. Достичь такого результата не удавалось два года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «РусГидро».

ИА REGNUM Рыбинское водохранилище

Как пояснили в организации, Рыбинское водохранилище накапливает воду в многоводные года и расходует в маловодные, регулируя сток в интересах всего Волжско-Камского Каскада. Так, в маловодье 2014−2015 годов вся накопленная ранее вода использовалась на нужды всех водопользователей, и в частности на обеспечение судоходства в районе Нижнего Новгорода.

«Решение о том, как использовать накапливаемую в водохранилищах воду, принимается Росводресурсами на основании сопоставления множества факторов. Режимы работы ГЭС устанавливаются таким образом, чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных водопользователей. Выработка электроэнергии ГЭС среди них находится на одном из последних мест. В первую очередь учитываются потребности в обеспечении водой населения, сельского хозяйства, транспорта, рыбного хозяйства и только потом — энергетиков», — говорится в официальном сообщении «РусГидро».

5 мая уровень воды в Рыбинском водохранилище составил 101,83 метра над уровнем моря (нормальный подпорный уровень — 101,81 метра), уровень Угличского водохранилища — 112,86 (НПУ — 113 метров).