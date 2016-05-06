Санкт-Петербург, 6 мая, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Более половины опрошенных петербуржцев ожидают победы российской сборной на открывающемся 6 мая Чемпионате мира по хоккею, матчи которого пройдут в Москве и Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

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Такой вывод основан на данных исследования общественного мнения, которое в апреле 2016 года по заказу комитета провело аналитическое агентство «Имидж-Фактор». По репрезентативной выборке было опрошено 1 500 жителей Санкт-Петербурга старше 18 лет. Социологи выясняли отношение горожан к проведению в Санкт-Петербурге матчей 80-го Чемпионата мира по хоккею с шайбой.

«По итогам опроса 90% горожан положительно относятся к проведению в Санкт-Петербурге матчей Чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2016», — отметили в комитете по печати.

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Пользу от проведения игр Чемпионата мира петербуржцы видят в повышении авторитета и престижа страны на международной арене, развитии хоккея в РФ, популяризации здорового образа жизни среди горожан.

Более половины респондентов уверены в том что, победителем Чемпионата мира по хоккею 2016 года станет команда нашей страны.

Большинство опрошенных горожан также считают, что и в дальнейшем в Санкт-Петербурге необходимо проводить спортивные соревнования международного уровня.

Напомним, юбилейный, 80-й, Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 6 по 22 мая 2016 года. Матчи первенства пройдут в Ледовом дворце в Москве и в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

В городе на Неве групповые турниры сыграют команды группы В: Канада, Финляндия, США, Беларусь, Германия, Венгрия, Франция, Словакия. Также в Петербурге пройдут два четвертьфинала.

Фестиваль болельщиков Чемпионата откроется на Конюшенной площади Петербурга 6 мая на весь период проведения соревнований. «В рамках работы Фан-зоны Чемпионата для всех желающих будет обеспечен широкий доступ к просмотру матчей, интерактивным зонам и развлекательным мероприятиям», — пообещали в Смольном.