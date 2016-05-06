Лондон, 6 мая, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Британские ученые Института Сенгера пришли к выводу, что ожирение может быть вызвано бактериями, передавшимися от человека к человеку, сообщает The Telegraph.

sapo.pt Бактерии

Треть живущих в микрофлоре кишечника бактерий производят споры, выживающие на открытом воздухе и способные передаваться между людьми. Напомним, ранее было установлено, что микробы, пересаженные из кишечника мышей с ожирением в организм их нормальных собратьев, вызывали резкий набор лишнего веса.

Теперь установлено, что эти микробы могут поступать в организм через простое взаимодействие или окружающую среду. Это, а не только генетика, может являться причиной ожирения целых семей.

Ученые считают, что на генетику приходится не более 13% риска заболевания ожирением или болезнями кишечника. Однако, они уверены, что дальнейшее изучение этого вопроса даст медикам возможность восстанавливать нормальный баланс бактерий у больных людей.