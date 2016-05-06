Москва, 6 мая, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Министерство финансов России планирует мобилизовать доходы от государственных компаний и ожидает получить около 450 млрд рублей в виде дивидендов и доходов по депозитам. Об этом сообщает в пятницу, 6 мая, газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

elwehda.com Министерство финансов Российской Федерации

Как говорится в ответе Минфина на запрос издания, «чтобы уложиться в дефицит бюджета в 3% ВВП, нужно получить от госкомпаний примерно 300 млрд рублей дополнительно — сверх 140 млрд, учтенных в законе о бюджете».

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в апреле текущего года подписал распоряжение о выплате компаниями с государственным участием дивидендов за 2015 год в размере не менее 50% прибыли.

Как напоминает газета, дивиденды государственных компаний будут рассчитываться от чистой прибыли по той отчетности — РСБУ или МСФО, где она будет выше.

«Позиция правительства — никому никаких исключений, предупреждает высокопоставленный чиновник: без повышенных дивидендов не обойтись», — отмечает издание.