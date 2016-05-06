Ростов-на-Дону, 6 мая, 2016, 10:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 9 мая через Театральную площадь по улице Большой Садовой пройдет 50 тыс. участников акции «Бессмертный полк». Организаторы отмечают, что в этом году участников вдвое больше, чем в 2015-м. Кроме того, впервые впереди колонны будут идти горожане с портретами Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, чьи имена вписаны в историю донской столицы. Об этом ИА REGNUM 6 мая сообщили в облправительстве.

vk.com «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» замкнет колонна «Ночных волков». Байкеры провезут по улицам города портреты своих родных и близких, защитивших страну от фашистов, а также Знамя Победы.

Акция «Бессмертный полк» состоится не только в Ростове-на-Дону, но и в других муниципальных образованиях региона. Всего промаршируют с портретами своих героев почти 80 тыс. жителей Дона.

Напомним, что сбор «Бессмертного полка» начнется на площади Карла Маркса в 8:00. Перед началом шествия к Вечному огню в сквере имени Фрунзе будут возложены цветы, минутой молчания участники акции почтут память тех, кто не дожил до сегодняшних дней.

Отметим, что торжества по случаю 71-й годовщины Великой Победы начнутся в областном центре в 9:00. По улице Большой Садовой пройдет колонна участников торжественного шествия, а в 10:00 состоится военный парад. На Театральной площади, в парках города в течение дня пройдут концерты, выставки военной техники, будет организована полевая кухня, в театрах пройдут спектакли на военную тему.

Народные гулянья продолжатся вечером на Театральной площади. Здесь состоится праздничный гала-концерт с участием творческих коллективов города. Также для ростовчан и гостей донской столицы споет Александр Маршал. Праздничный салют запустят в этом году, как и прежде, ровно в 22:00. Фейерверк можно будет увидеть на Театральной площади и на левом берегу Дона.