Волгоград, 6 мая, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Жители Волгоградской области стали меньше мусорить. Об этом свидетельствуют предварительные результаты экологической операции «Отходы». Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете природных ресурсов и экологии 6 мая, с начала года в регионе выявлено на 40% меньше несанкционированных свалок, чем за аналогичный период 2015 года. На сегодня в районах области расположены 585 несанкционированных мест, куда свозят бытовой мусор.

oblkompriroda.volganet.ru Контейнерная площадка в Волгограде

Как пояснили в природоохранном ведомстве, значительную долю захламления составляют коммунальные и строительные отходы. К такому положению дел приводит недобросовестность юридических лиц, которые не желают платить за вывоз мусора на лицензированные полигоны. Свою лепту в образование свалок вносят и жители частного сектора, которые не торопятся заключать договоры на оказание услуг по вывозу мусора со специализированными организациями. В итоге отходы они просто сжигают или вывозят их за пределы своих улиц. Такая ситуация сложилась в Дзержинском, Советском, Ворошиловском и Кировском районах Волгограда. Из этого списка выбыл Краснооктябрьский район, где 95% владельцев частных домовладений заключили необходимые договора.

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«Мусорную» проблему в Волгоградской области, возможно, решат к 2017 году

Напомним, в прошлом году в регионе было выявлено 975 мест несанкционированного размещения отходов общей площадью 165 га. В этом году рейды по обнаружению и ликвидации незаконных мест скопления мусора, начатые сотрудники облкомприроды с начала весны, продлятся до середины мая. Тогда и будут подведены окончательные итоги операции «Отходы». Однако уже сейчас можно говорить об изменившейся к лучшему ситуации.

Добавим, что в областном центре ситуация радужно складывается не во всех районах. Так, недавнее обследование контейнерных площадок для сбора отходов, проведенное инспекторами облкомприроды в многоэтажном секторе Кировского района, показало, что из 116-ти 40% не отвечают санитарным нормам и правилам благоустройства. Проверили сотрудники ведомства и работу 12 управляющих компаний и трех ТСЖ. Установлено, что девять УК и два ТСЖ относятся к исполнению своих обязанностей недобросовестно. На 48 площадках, которые обслуживают эти организации, контейнеры переполнены, а прилегающие к ним территории завалены строительными крупногабаритными, коммунальными отходами и обрезью ветвей деревьев. Больше всего нарушений в своей деятельности допустила управляющая компания ООО «ЖКУ». Похожая ситуация с переполненными контейнерами складывается и в Тракторозаводском районе Волгограда. Вместе с тем, специалисты облкомприроды отмечают, что в сравнении с прошлым годом, особенно в многоквартирном секторе Волгограда, изменения к лучше есть. Примеры тому — Краснооктябрьский и Центральный районы Волгограда.