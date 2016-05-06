Ташкент, 6 мая, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП Узбекистана в 2016 году до 7,3% из-за падения мировых цен на основные сырьевые экспортные товары, передает корреспондент ИА REGNUM.

oboi- binarytrader.ru Прогнозы

Ранее Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Узбекистана в текущем году на уровне 7,5%.

«Несмотря на то, что в текущем году зафиксирован рост объемов экспорта золота и услуг, это не может компенсировать сокращение экспорта легковых автомобилей, металлов, текстиля и удобрений», заявил ИА REGNUM источник в правительстве республики.

По данным банка, объем импорта Узбекистана в 2015 году сократился на 13,4%, и в 2016 году прогнозируется его дальнейшее снижение — на 6%.

ВБ также указывает на ряд других факторов, оказывающих влияние на снижения роста ВВП Узбекистана. Так, существенное влияние на снижение ВВП окажет дальнейшее уменьшение объемов денежных переводов узбекских мигрантов, трудящихся в России, из-за девальвации рубля.

Кроме того, снижение роста ВВП обусловлено низким притоком прямых иностранных инвестиций в республику, который банк связывает с высоким рисками из-за неблагоприятной бизнес-среды.