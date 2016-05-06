Петропавловск-Камчатский, 6 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В этом году в северных районах Камчатки, чтобы обезопасить стада северных оленей, власти региона разрешили охотникам застрелить как минимум 46 волков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал начальник отдела разрешительной деятельности и государственного охотреестра регионального агентства охраны животного мира Всеволод Воропанов.

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По словам руководителя ведомтсва, с начала года отстрелено 13 волков. Причем за каждую шкуру власти готовы платить охотникам премии.

«Первоначально на выплаты премий в 2016 году было направлено 400 тысяч рублей. Однако, учитывая рекомендации науки по оптимальной численности хищников и положительный опыт предыдущих лет, министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края финансирование программы увеличено на 980 тысяч рублей. До конца года в северных районах Камчатки планируется добыть 46 волков», — пояснил Всеволод Воропанов.

Он отметил, что размер премий составляет 30 тысяч рублей за одного волка, добытого на территориях Корякского округа и Быстринского района Камчатского края. За период действия государственной программы (с декабря 2013 года по март 2016 года) охотникам уже выплачены премии за 112 добытых волков.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM работники одного из оленеводческих предприятий, без отстрела хищников просто не обойтись, так как волки не только нападают на оленей, но и разгоняют стадо. Затем пастух не может нагнать и вернуть животных.

«При этом не надо забывать, что если мы сегодня отгоним волка, а не убьем его, то он может просто остаться жить рядом со стадом и в удобный момент напасть», — пояснили оленеводы.