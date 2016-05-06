Рыбинск, Ярославская область, 6 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Участник праймериз «Единой России» в Ярославской области, бывший прокурор Рыбинска Николай Брядовой обратился к председателю партии Дмитрию Медведеву с заявлением о том, что ему не дают выступить на партийных дебатах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Речь идет о дебатах, которые пройдут 10 мая в общественно-культурном центре Рыбинска. В своем обращении Брядовой говорит, что о проведении этих дебатов открыто объявлено не было, таким образом одни участники ставятся в более выигрышное положение, чем другие.

фото сайта yaroslavl.er.ru Николай Брядовой подает заявление на участие в праймериз

«Например, секретарь регионального отделения Партии Осипов И. В., который является моим оппонентом по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 195, примет участие в дебатах уже в 13-й раз. Я принял участие в 2 дебатах и, только после обращения в приёмную Председателя Партии Медведева Д. А., мне дали возможность принять участие ещё в 2 дебатах за пределами Рыбинска, моего родного города.

Полагаю, что предоставление преимуществ отдельным членам Партии в ущерб интересам других участников предварительного голосования, принятие решений в кулуарах не отвечает принципам открытости Партии и заявленного Председателем Партии Медведевым Д.А. курса на обновление», — говорится в обращении Николая Брядового, направленном в оргкомитет праймериз регионального отделения «Единой России» и председателю партии Дмитрию Медведеву.

Секретарь регионального отделения, член Генсовета «Единой России» Илья Осипов в ответ на это заявил, что равные возможности были у всех участников предварительного голосования.

«Дебаты организуются в те сроки, которые определяет федеральный оргкомитет. Есть определенный порядок приема заявлений. Ряд людей не написали заявления на участие в дебатах, а кто-то, например, заявился на все дебаты. Для тех, кто не успел, мы организовали дополнительные площадки. Мы создаем равные условия для всех, есть люди, которых приходилось чуть ли не за руку приводить на дебаты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Осипов.

По словам Осипова, заявление Николая Брядового будет рассмотрено оргкомитетом 10 мая и ему дадут мотивированный ответ. Обращение бывшего рыбинского прокурора лидер ярославских единороссов объяснил активной конкурентной борьбой в рамках предварительного голосования.

«На любых выборах кто-то делает пиар на своих делах, а кто-то на том, что его якобы ущемляют», — сказал Осипов.

Николай Брядовой до апреля 2016 года являлся прокурором города Рыбинска, заявился на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, а после этого написал заявление об отставке со своего поста. Заявление было удовлетворено генеральным прокурором.