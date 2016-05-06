Москва, 6 мая, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Акцию «Георгиевская ленточка» приветствуют 94% жителей России. Полностью поддерживает акцию «Георгиевская ленточка» 81% респондентов, еще 13% оценивают ее скорее положительно. Однозначно негативных оценок — 2%, скорее отрицательно к акции относятся 4%. Таковы данные опросов, проведенных исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

contrpost.com Гвардейская лента

Безоговорочно положительные оценки акции чаще дают респонденты старше 45 лет: 87% против 70% среди молодежи. Респонденты до 24 лет чаще других характеризуют свое отношение к акции как скорее положительное (17%), они же чаще выступают и с критикой: 7% относятся к акции скорее отрицательно, 6% — абсолютно не поддерживают.

Число однозначно положительных оценок акции «Георгиевская ленточка» значительно выросло в 2014 году (82%) и по сей день остается стабильно высоким.

Акцию «Бессмертный полк», впервые проведенную в Томске в 2012 году, приветствуют 97% жителей России: 85% оценивают ее однозначно положительно, 12% — скорее положительно. Скорее отрицательных оценок — 2%. И лишь 1% составляют однозначные противники акции.

Женщины безоговорочно поддерживают акцию чаще мужчин (88 и 82% соответственно). С увеличением возраста опрошенных растет число тех, кто однозначно положительно оценивает акцию (75% среди граждан РФ моложе 24 и 91% среди респондентов старше 45). Молодежь же чаще придерживается оценки «скорее положительно» (21%).

По мнению респондентов, патриотические акции, приуроченные ко Дню Победы, способствуют росту патриотизма — «Отличная акция. Только так мы воспитаем в нашей молодёжи дух патриотизма и любовь к Отечеству!». «Это наша история, наша гордость и наша вечная боль: «Вечная память тем, кто ради нас и для нас отдал свою жизнь!»; «У народа, который не знает и не почитает своей истории, нет будущего».

Опросы проводились 22−24 апреля 2016 года в 278 населенных пунктах во всех федеральных округах России. Размер выборки: по 1600 респондентов в каждом опросе. Исследуемая совокупность: экономически активное население в возрасте старше 18 лет.