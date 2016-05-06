Мадрид, 6 мая, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Бегемот ушёл из цирка в городе Палос-де-ла-Фронтера (Испания). Очевидцы наблюдали, как животное разгуливает по городскому тротуару и лакомится растущей на газоне травой, сообщает The Mirror.

hdoboi.org Бегемот

Перемещения гиппопотама впечатлили очевидцев. Бегемот ходил не только по тротуару, но и спокойно прогуливался по проезжей части.

Неизвестно, как крупное животное смогло покинуть цирк. Позже его вернули в клетку. Несмотря на свой неуклюжий вид, гиппопотамы считаются опасными животными, способными наброситься на человека.