Санкт-Петербург, 8 мая, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В канун Дня Победы в Санкт-Петербурге открылись показы знаменитой военной драмы Михаила Калатозова «Летят журавли». Сегодня и 9 мая фильм будет демонстрироваться на большом экране в кинотеатре «Аврора». Организатор программы — компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Летят журавли». реж. Михаил Калатозов. 1957. Россия Летят журавли

Советский чёрно-белый фильм 1957 года был снят по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». С удивительной эмоциональной силой картина рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Девушка, жених которой убит на фронте, от отчаяния и безысходности выходит замуж за его брата. Но семейная жизнь не складывается, а любовь к погибшему продолжает жить в сердце.

В кинотеатрах СССР фильм посмотрело 28,3 миллиона зрителей, картина занимала 10-е место в прокате 1957 года. «Летят журавли» был показан во многих странах мира, где был отмечен восторженными отзывами кинокритиков. Фильм получил Золотую пальмовую ветвь и Приз высшей технической комиссии Франции на Международном Каннском кинофестивале, Почетный Диплом (Михаил Калатозов) на МКФ в Локарно (Швейцария), Диплом международного смотра за операторскую работу (Сергей Урусевский) на МКФ в Мехико и множество других наград.

Наряду с блестящей режиссёрской работой Михаила Калатозова и операторским новаторством Сергея Урусевского, фильм стал прорывом ещё и потому, что показал новый взгляд на Великую Отечественную войну — со стороны личной истории человека, его внутреннего мира и души. С выходом «Журавлей» часто связывают начало «оттепельного» периода в советском кино.

В 2003 году режиссёр Андрей Кончаловский говорил о фильме: «В моей личной жизни фильм «Летят журавли» сыграл большую роль: он потряс меня накалом эмоций, открыл такие возможности музыки и кино, о которых до этого я даже не подозревал. Кроме того, именно благодаря ему у меня появилось желание заниматься режиссурой, появилась вера в собственные силы, я понял, что тоже могу быть кинорежиссером… Влияние «Журавлей» до сих пор остается сильным. Их традиции в какой-то степени определяют работу многих сегодняшних операторов, особенно тех, которые хотят быть художниками».

В фильме сыграли Татьяна Самойлова («Анна Каренина» 1967), Алексей Баталов («Москва слезам не верит» 1979), Василий Меркурьев («Верные друзья» 1954), Александр Шворин («Илья Муромец» 1956) и другие.