Калуга, 6 мая, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Прокуратура начала проверку по факту, обнаружения захоронения на территории приюта для животных в селе Ивановское Боровского района, сообщила 6 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова.

форум «Пес и Кот» Фото из приюта для животных в калужском селе Ивановское

По ее словам, к проверке привлечены специалисты территориальных органов Росреестра, Роспотребнадзора и ветеринарного надзора. При выявлении нарушений законодательства будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в московском приюте для животных было найдено более 40 трупов собак и кошек. Уголовное дело по статье 245 УК ПФ («Жесткое обращение с животными») возбуждено по факту массовой гибели собак и кошек в московском приюте для животных «Эко Вешняки».

Полиция проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех причастных к этому преступлению.

Напомним, 28 апреля в полицию поступила информация о смерти животных на территории благотворительной автономной некоммерческой организации «Эко Вешняки», расположенной на Аллее Первой Маевки. В подсобном помещении этого фонда полицейские обнаружили более 40 мертвых собак и кошек. Для точного установления причин смерти были назначены зоологические экспертизы.

Всех выживших собак и кошек стражи порядка под расписки отдали зоозащитникам, которые настаивали, что оставшиеся обитатели приюта были вынуждены сидеть без корма, в грязных вольерах, рядом с трупами других животных.

Спустя всего несколько дней в Подмосковье вблизи деревни Комягино Пушкинского района обнаружили множество трупов домашних животных. Полиция совместно с ветеринарным надзором проводит проверку. Власти Пушкинского района не знают, откуда взялись трупы этих собак и кошек.