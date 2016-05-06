Москва, 6 мая, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Сама по себе инициатива правительства РФ о распределении свыше 1 миллиарда рублей между регионами на реализацию программ в сфере занятости населения, безусловно, очень полезная. Но подобными затратами практически ничего не решить. Проблема рынка труда крайне серьезная: кризис находится в своей пиковой точке, а уровень бедности населения все растет, заявил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова» Руслан Абрамов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM решение властей о выделении средств регионам России на программу в сфере занятости.

Сергей Арсеньевич Виноградов. Нищие. 1899

«У региональных властей нет средств на решение острых проблем в сфере занятости, поэтому в подобной экономической ситуации на местах они глобально ничего изменить не смогут. И такая инициатива правительства способна несколько снизить остроту проблемы. Хотя реализация этой инициативы обеспечит занятость более 34,7 тысячи работников, которые находятся под риском увольнения, или тех, кто ищет работу. В то время, как безработных в России, по официальным данным, 5−6 миллионов, а по неофициальным — 25 миллионов», — привел цифры Абрамов.

«Почему разрыв между официальными и неофициальными данными по безработице так велик? В стране в силу различных причин на сегодняшний день не сложился круг людей, готовых получить официальный статус безработного. Во-первых, пособие по безработице слишком ничтожное и не позволяет даже частично обеспечить себе существование. Во-вторых, ментально люди еще не привыкли обращаться на биржи труда, и основная часть при потере работы ищет вакансии самостоятельно. В-третьих, получить статус безработного не так просто», — пояснил эксперт.

«Обращает на себя внимание и тот факт, что были выбраны регионы со средними темпами развития: Башкирия, Мордовия, Татария, Удмуртская Республика, Брянская, Владимирская, Кемеровская, Кировская, Псковская, Самарская и Тамбовская области. Скорее всего, это осознанный выбор — слабых регионов много, и всем им помочь в нынешних экономических реалиях невозможно, а в выбранных можно достичь улучшения показателей в сфере занятости», — считает Абрамов.

«Вместо такого эпизодического латания дыр нужны системные меры. Среди них и совершенствование трудового законодательства, и возрождение системы государственного стратегического планирования, и стимулирование развития малого и среднего бизнеса для создания рабочих мест, и увеличение финансирования государственной программы «Содействие занятости населения», и формирование технологических цепочек международной кооперации, где интеграторами будут выступать российские компании», — высказал свое мнение эксперт.

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