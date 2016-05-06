Глава Чувашии присоединится к «Бессмертному полку», «если будет время»
Чебоксары, 6 мая, 2016, 09:30 — ИА Регнум. После прошлогоднего участия в шествии «Бессмертного полка» президента России Владимира Путина и немногих губернаторов, присоединившихся к акции, в этом году в «полку» пройдут многие руководители регионов. В частности, в Поволжье планируют принять участие в шествии глава Татарии Рустам Минниханов и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Глава Чувашии Михаил Игнатьев придёт, «если будет время», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, руководитель Чувашии заявил 26 апреля на пресс-конференции, что «если будет время», то «с удовольствием приду», но сын намерен участвовать в шествии. «В акции «Бессмертный полк» планирует участвовать мой сын. Если у меня будет время, и я с удовольствием приду. «Бессмертный полк» — это национальный порыв. Я считаю себя патриотом Российской Федерации и Чувашской Республики. И сын, и дочь воспитываются в этом духе. Других вариантов просто нет», — сказал, в частности, Михаил Игнатьев, сообщив, что «восстановил и обеспечил всех близких родственников фотографиями».
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Отметим, что в прошлом году Михаил Игнатьев в шествии «Бессмертного полка» не участвовал.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Чебоксары в четвертый раз примет участие в международной патриотической акции «Бессмертный полк». Она состоится после парада Победы. В шествии с фотопортретами своих родственников, участвовавших и погибших в Великой Отечественной войне, тружеников тыла и ветеранов, может принять участие любой желающий. Колонна начнет движение от площади Республики и продолжит движение вдоль главной сцены на Красной площади. В 2015 году в Чебоксарах в акции приняло участие более 10 000 человек. Ожидается, что в этом году количество участников увеличится.
По данным Минтруда Чувашии, в республике в настоящее время проживают 1250 инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2015 году — 1,5 тыс.), 49 блокадников, 79 бывших несовершеннолетних узников фашизма (в 2015 году — 84), 62 вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, 5 тыс. вдов умерших воинов (в 2015 году — 5,6 тыс.), 18,9 тыс. тружеников тыла (в 2015 году — 22 тыс.). Напомним, на 9 мая 2014 года в Чувашии проживали более 2 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2013 году — 2,5 тыс., в 2012 году — 2,55 тыс., в 2011 году — 3,5 тыс., в 2009 году — более 5 тыс., в 2008 году — свыше 6 тыс.), 25 тыс. тружеников тыла (в 2013 году — 29 тыс., в 2011 году — 46 тыс.), 6 тыс. вдов погибших (умерших) участников войны (в 2013 году — 7,087 тыс.), а также 91 бывший несовершеннолетний узник фашизма.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за годы войны из Чувашии с учетом довоенных призывов было мобилизовано более 208 тыс. человек. Около 106 тыс. из них отдали жизни на фронте. Около 54 тыс. человек награждены орденами и медалями. 80 жителей Чувашии (20 из них — посмертно) получили звание Героя Советского Союза.