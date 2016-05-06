Чебоксары, 6 мая, 2016, 09:30 — ИА Регнум. После прошлогоднего участия в шествии «Бессмертного полка» президента России Владимира Путина и немногих губернаторов, присоединившихся к акции, в этом году в «полку» пройдут многие руководители регионов. В частности, в Поволжье планируют принять участие в шествии глава Татарии Рустам Минниханов и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Глава Чувашии Михаил Игнатьев придёт, «если будет время», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM 2015 год, Чебоксары. Шествие «Бессмертного полка»

Напомним, руководитель Чувашии заявил 26 апреля на пресс-конференции, что «если будет время», то «с удовольствием приду», но сын намерен участвовать в шествии. «В акции «Бессмертный полк» планирует участвовать мой сын. Если у меня будет время, и я с удовольствием приду. «Бессмертный полк» — это национальный порыв. Я считаю себя патриотом Российской Федерации и Чувашской Республики. И сын, и дочь воспитываются в этом духе. Других вариантов просто нет», — сказал, в частности, Михаил Игнатьев, сообщив, что «восстановил и обеспечил всех близких родственников фотографиями».

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Отметим, что в прошлом году Михаил Игнатьев в шествии «Бессмертного полка» не участвовал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Чебоксары в четвертый раз примет участие в международной патриотической акции «Бессмертный полк». Она состоится после парада Победы. В шествии с фотопортретами своих родственников, участвовавших и погибших в Великой Отечественной войне, тружеников тыла и ветеранов, может принять участие любой желающий. Колонна начнет движение от площади Республики и продолжит движение вдоль главной сцены на Красной площади. В 2015 году в Чебоксарах в акции приняло участие более 10 000 человек. Ожидается, что в этом году количество участников увеличится.

По данным Минтруда Чувашии, в республике в настоящее время проживают 1250 инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2015 году — 1,5 тыс.), 49 блокадников, 79 бывших несовершеннолетних узников фашизма (в 2015 году — 84), 62 вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, 5 тыс. вдов умерших воинов (в 2015 году — 5,6 тыс.), 18,9 тыс. тружеников тыла (в 2015 году — 22 тыс.). Напомним, на 9 мая 2014 года в Чувашии проживали более 2 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2013 году — 2,5 тыс., в 2012 году — 2,55 тыс., в 2011 году — 3,5 тыс., в 2009 году — более 5 тыс., в 2008 году — свыше 6 тыс.), 25 тыс. тружеников тыла (в 2013 году — 29 тыс., в 2011 году — 46 тыс.), 6 тыс. вдов погибших (умерших) участников войны (в 2013 году — 7,087 тыс.), а также 91 бывший несовершеннолетний узник фашизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за годы войны из Чувашии с учетом довоенных призывов было мобилизовано более 208 тыс. человек. Около 106 тыс. из них отдали жизни на фронте. Около 54 тыс. человек награждены орденами и медалями. 80 жителей Чувашии (20 из них — посмертно) получили звание Героя Советского Союза.