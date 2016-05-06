Оренбург, 6 мая, 2016, 09:29 — ИА Регнум. 6 мая — день похорон Героя России старшего лейтенанта Александра Прохоренко — объявлено в Оренбургской области днём траура. Похороны состоятся в родном селе Городки (Тюльганский район, Оренбургская область), передают «Вести».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело Александра Прохоренко, который погиб в Сирии 17 марта 2016 года при выполнении боевого задания, отправлено с подмосковного военного аэродрома Чкаловский в Оренбургскую область, где 6 мая состоятся прощание с военнослужащим и похороны.

В честь погибшего героя был организован траурный митинг при участии министра обороны РФ Сергея Шойгу, заместителя министра обороны Николая Панкова.

Напомним, что офицер сил специальных операций Александр Прохоренко погиб в боях за освобождение Пальмиры. Военнослужащий наводил и корректировал удары самолётов ВКС РФ по позициям террористов «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России).

Прохоренко, поняв, что его обнаружил противник, вызвал авиаудар на себя. Старшему лейтенанту Александру Прохоренко за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.