Вашингтон, 6 мая, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Вторую успешную посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу осуществила компания SpaceX, трансляция запуска велась 6 мая в твиттере компании.

gildshire.com Falcon 9

Запуск ракеты-носителя произошел 6 мая в 8:21 по московскому времени, его цель — выведение на орбиту японского телекоммуникационного спутника JCSAT-14.

Первая ступень ракеты опустилась на морскую платформу под названием Of course I still love you.

«Приземление подтверждено. Вторая ступень продолжает нести JCSAT-14 на геостационарную переходную орбиту», — говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый успешный спуск начальной ступени Falcon 9 на морскую платформу состоялся 8 апреля этого года. Спустя 2,5 минуты после старта первая ступень носителя приземлилась в 300 км от места запуска. Тогда Falcon 9, оснащённая возвращаемой ступенью, вывела на орбиту космический грузовик Dragon.