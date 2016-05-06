Редмонд, США, 6 мая, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Срок бесплатной установки обновлений Windows 10 истекает 29 июля 2016 года, заявил вице-президент Microsoft по стратегии и маркетингу Юсуф Мехди.

oboi-na-stol.com Windows 10

Официально заявленная стоимость новой операционной системы будет равна $119. Такая же цена установлена для версии Windows 10 Home.

Напомним, что, по данным компании Net Application, доля пользователей Windows 10 за апрель увеличилась на 1,2% и достигла 15,3% всех пользователей системы Windows.

Сейчас под управлением Windows работает 89% персональных компьютеров мира, а среди всех версий Windows доля новой системы доросла до 17,3%. Если темпы обновления систем пользователями не изменятся, то к концу июня Windows 10 может занять до 20% компьютеров мира.

Однако, по данным компании StatCounter, пользующейся другими методами измерений, Windows 10 выросла уже до 17,9%. Стоит отметить, что в США эти показатели больше. По данным Digital Analytics Program (DAP), версия Windows 10 установлена на 23,7% персональных компьютеров из числа всех, работающих с Windows.

Интересно, что при этом доля Windows XP в мире упала до 12%, а Windows 7 до 54%, но доля Windows 8 и 8.1 в сумме выросла до 15%.

Напомним, 29 июля 2016 года исполнится первая годовщина выхода Windows 10. Не исключено, что именно к этой дате Microsoft выпустит обещанный большой пакет обновлений для Windows 10.