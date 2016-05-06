Ростов-на-Дону, 6 мая, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Необычным способом поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны решили жители города Новочеркасска. На площади перед Патриаршим Вознесенским войсковым всеказачьем собором автомобилисты выстроили своих «железных коней» в надпись «9 мая», а сотни студентов и жителей столицы донского казачества — в надпись «Ура!». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации 6 мая.

novochgrad.ru Флэшмоб в Новочеркасске

В адрес фронтовиков звучали слова благодарности за то, что, не жалея своих жизней, они бросались навстречу врагу и отстояли мирное будущее. Молодые люди пообещали освободителям чтить память ушедших героев, бережно хранить подлинную историю Отечества.

«Я горжусь тем, что именно наша страна победила фашизм. И главное для нас, молодого поколения, усвоить этот жестокий урок истории и никогда не допустить его повторения», — сказал участник акции Даниил Рябуконский.

В завершение флэшмоба участники вместе с ветеранами исполнили «День Победы».

Напомним, что в Ростовской области освободителей, тружеников тыла становится все меньше. Если в 2015 году сообщалось о 61 тыс. ветеранов, в том числе 5 тыс. 177 фронтовиках, то сегодня в регионе осталось чуть более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, в том числе 3 тыс. 926 непосредственных участников кровопролитных сражений.