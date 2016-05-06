Рубцовск, Алтайский край, 6 мая, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Родители двухлетней рубцовчанки Ариадны Захаровой, полущившей смертельную электротравму дома у раковины, только спустя год смогли добиться обвинительного заключения. Как сообщил сегодня, 6 мая, исполняющий обязанности прокурора Рубцовска Максим Морозов, наказание по уголовному делу должен понести энергетик управляющей компании.

личный архив Дмитрия Захарова Ариадна Захарова

«По версии следствия, обвиняемый, являясь энергетиком компании, в управлении которой находится дом по адресу г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 72, надлежащим образом не исполнял возложенные на него обязанности. В результате бездействия последнего не была обеспечена безопасная эксплуатация электрических сетей, общедомовых электроустановок многоквартирного дома, и произошел вынос электрического потенциала на металлическую раковину в одной из квартир дома. Находящийся в данной квартире малолетний ребенок во время мытья рук коснулся раковины и получил удар техническим электричеством, от которого скончался», — говорится в официальном пресс-релизе прокуратуры.

Между тем еще накануне, 4 мая, отец погибшего ребенка Дмитрий Захаров сообщил редакции ИА REGNUM, что у него есть основание полагать, что дело может не дойти до суда, поскольку ранее его уже отправляли на доследование, и сейчас история может повторяться.

Вчера Дмитрий попытался добиться личной встречи с руководителем рубцовской прокуратуры, но дальше приемной его не пустили. «Он отказался меня принимать (видимо, знал, что не по душам говорить пришел), но через секретаря передал, мол — все подробности узнавайте у следователя», — пояснил Дмитрий Захаров.

ИА REGNUM уже сообщало, что широкий общественный резонанс трагедия с Ариадной Захаровой получила в начале 2016 года, после того как родители погибшей девочки, отчаявшись добиться справедливости, опубликовали в интернете петицию. С просьбой помочь найти виновных они обратились к президенту РФ, прокуратуре РФ и уполномоченному по правам ребенка.

Само ЧП произошло 1 мая 2015 года. «Ариадна кушала мороженое и испачкалась. Жена помыла ей одну ручку с мылом, потом вторую, начала умывать лицо, умыла, взяла полотенце, хотела вытирать. В это время дочка облокотилась на раковину и потянулась к воде. Как только она дотянулась до воды, сразу обмякла. Жена это почувствовала — она упала ей на руку», — вспоминает Дмитрий.

Скорая прибыла в дом Захаровых уже спустя 4 минуты после произошедшего, но Ариадну спасти не удалось. Следствие установило, что двухлетняя рубцовчанка Ариадна Захарова получила смертельное поражение техническим электричеством, но каким образом это произошло — разобраться не удавалось даже после проведения всевозможных экспертиз и детального изучения бытовых приборов. Все они в квартире Захаровых оказались исправны.

И тогда следователи заявили Захаровым, что произошедшее с их ребенком — несчастный случай. «Несчастный случай — это когда бежал по улице, споткнулся, упал, получил травму и умер. Тут же ребенок просто хотел ручки дома помыть», — приводил довод Дмитрий Захаров и заявил, что будет добиваться определения и наказания виновных. Ведь, исходя из обстоятельств трагедии, в их доме могли произойти новые поражения током.

Теперь о том же самом сказано и в официальном сообщении прокуратуры: «Поскольку обстоятельства гибели ребенка свидетельствовали об опасности поражения электрическим током неопределенного круга граждан, прокурором города руководителю управляющей компании было внесено представление, по результатам рассмотрения которого в многоквартирном доме установлена дополнительная система уравнивания потенциалов к заземляющему устройству».

Обвинение энергетику предъявлено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека»): она предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.