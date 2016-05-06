Москва, 6 мая, 2016, 09:10 — ИА Регнум. В Москве и Московской области 6 мая потеплеет: воздух прогреется до +22 градусов, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Максимальная температура воздуха в столице составит от +20 до +22 градусов, в Московской области — от +18 до +20 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4−9 м/с.

Атмосферное давление немного повысится — оно составит 750 мм рт ст.