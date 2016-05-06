Севастополь, 6 мая, 2016, 09:04 — ИА Регнум. В Севастополе поисковики обнаружили не отправленное письмо погибшего гвардии старшего лейтенанта Ивана Маги своей жене Дине Акимовне, датированное 10 апреля 1944 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель балаклавской экспедиционно-поисковой общественной организации «Подвиг» Владимир Сергиенко.

ltclub.com.ua Севастополь

«72 года письмо пролежало в грунте, в командирском планшете, и нам удалось его прочитать. На конверте с внешней стороны значилась полевая почта 13 221. Нам удалось расшифровать все данные по этой полевой почте», — сообщил руководитель «Подвига» Владимир Сергиенко.

Удалось выяснить, что письмо написал гвардии старший лейтенант Иван Игнатович Мага — командир гвардейского стрелкового взвода, 1920 года рождения, призывался Невинномысским военкоматом Ставропольского края. Убит 7 мая 1944 года и похоронен в деревне Комары, ныне село Оборонное. Его останки были найдены в районе села в засыпанной воронке. Его письмо, адресованное жене Дине Акимовне и датированное 10 апреля 1944 года, так и не дошло до неё.

Письмо написано в стихах — девять четверостиший, на двух листах. В нем защитник Севастополя признается в любви своей жене Дине.

Здравствуй, дорогая Дина!

…

Пишу письмо я тебе не впервые

Писать мне их не тяжело

Тебя и образ твой я вспоминаю

Когда писать письмо я начинаю.

…

Жив сейчас, но много не волнуйся

Помни только об одном

Хотя война нас разлучила

Но любовь мою разлучит только смерть одна.

«Мы ведём розыск семьи и родных этого старшего лейтенанта — и если мы их найдем, мы вручим им подлинник письма, а копию передадим в Музей героической обороны и освобождения Севастополя», — добавил Сергиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, останки Ивана Игнатовича Маги были перезахоронены 4 мая на Братском кладбище в селе Оборонное.

8 мая в Севастополе отметят 72-й годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.