Москва, 6 мая, 2016, 09:04 — ИА Регнум. В правительстве России согласовали проект директивы для совета директоров «Газпрома», согласно которому монополисту предстоит приобрести у Внешэкономбанка 2,7% своих акций, пишет 6 мая «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к Белому дому, ВЭБу и «Газпрому».

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Указанный пакет акций в конце 2010 года был продан ВЭБу немецкой E. ON, официально стоимость сделки не называлась, по оценкам, она достигала $3,5 млрд. В связи с тем, что акции «Газпрома» с тех пор падали в цене, в госкорпорации обсуждался вариант продажи пакета.

В случае, если сделка по продаже акция «Газпрому» пройдет по рыночным ценам, она обойдется в 103,5 млрд руб., или $1,57 млрд. Однако возможен вариант, при котором государство вынудит «Газпром» отдать за акции около 231 млрд руб по старым ценам.

По мнению собеседников издания, пакет акций не будет погашен компанией, а останется на балансе. Внешэкономбанк также занят поиском желающих приобрести иные непрофильные активы. Так, не исключена продажа активов металлургического «Индустриального союза Донбасса» и российской угольной компании «Сибуглемет».