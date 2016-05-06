Пекин, 6 мая, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Китайская интернет-корпорация Alibaba сообщила о рекордном увеличении доходов в I кв. 2016 г. В период с января по март выручка корпорации составила 24,18 млрд юаней ($3,75 млрд).

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Несмотря на замедление экономического роста Китая, покупательная способность граждан КНР значительно возросла, пишет «Сина синьвэнь».

«Китайские потребители стимулируют национальную экономику. Если в 2015 г. покупки через интернет совершили 423 млн граждан КНР, то только в марте 2016 г. мобильными приложениями торговых площадок Alibaba воспользовались 410 млн пользователей», — отметил исполнительный директор Alibaba Джо Цай.

Генеральный директор Alibaba Group Дэниел Чжан отметил, что успех I кв. 2016 г. позволяет сделать оптимистичный прогноз, согласно которому доходы корпорации к концу года превысят ВВП ряда европейских стран, например Швеции.

Рынок ценных бумаг мгновенно отреагировал на новость о рекордной прибыли — акции Alibaba Group выросли на 4%, остановившись на отметке $78,83 за акцию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле корпорация Alibaba Group Holding Ltd официально стала крупнейшей в мире электронной торговой платформой. За прошедший год китайской компании удалось обогнать американского ретейлера Wal-Mart Stores, Inc. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте китайского интернет-гиганта.