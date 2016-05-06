Москва, 6 мая, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Поведение Brent только подтверждает теорию о том, что текущее поведение актива зависит исключительно от позиционирования инвесторов. Нефть предпринимала попытки восстановиться, однако каждое движение вверх использовалось инвесторами для более привлекательных точек входа на рынок короткими позициями, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Даже такие серьезные аргументы, как широкомасштабные лесные пожары в Канаде, ограничившие добычу нефти, а также обвал объемов добычи углеводорода в США до минимальных за последние 18 месяцев уровней не смогли запустить уверенное ралли Brent», — отметила Афанасьева.

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«Таким образом, в ближайшие недели динамика останется прежней вплоть до появления новых серьезных драйверов на рынке. Нефть будет активно распродаваться при каждой попытке приблизиться к отметке 48,50 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 6 мая, стоимость нефти снижается из-за укрепления курса доллара к евро. По состоянию на 07:30 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1% — до $44,56 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,24% — до $43,77.