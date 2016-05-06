Вашингтон, 6 мая, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Международная научная экспедиция в Антарктиду обнаружила больше тонны окаменелых останков динозавров, сообщает ABC News.

novostynauki.com Антарктида

Возраст окаменелостей оценивается в 71 млн лет, все они были в неглубоких морских скалах, что позволяет ученым идентифицировать их как морских обитателей.

Найденные останки опознаны как плеозавры и мозазавры (морская ящерица). Кроме того, в ходе экспедиции было обнаружено много окаменелостей птиц, в частности уток, живших в меловом периоде.

Экспедиция работала в районе Джеймс-Росс-Айленд в рамках исследования динозавров Антарктиды. Был исследован полуостров, скалы которого являются ровесниками динозавров.

Находки отправятся в Музей естественной истории Карнеги в США, где будет проведено их дальнейшее изучение.