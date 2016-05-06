Москва, 6 мая, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть в ходе торгов 6 мая торгуются разнонаправленно, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

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По состоянию на 8:24 мск котировки июльских фьючерсов на нефть Brent снизились на 0,112% и достигли $44,57 за баррель. Ранее в ходе торгов в Лондоне Brent незначительно дорожал.

Нефть марки WTI с поставкой в июне торгуется по $43,81 за баррель (+0,068%), она дорожает на фоне пожаров в Канаде.